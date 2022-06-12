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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مشروع المستشفى التخصصي الاستثماري بمحافظة الخبر، أرسته أمانة المنطقة الشرقية بإجمالي إيرادات 150 مليون ريال، ويقع على مساحة 12 ألف م2.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن المشروع يأتي لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة في المنطقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.