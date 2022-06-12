شكرا لقرائتكم خبر مشروع المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن المشروع يأتي لخدمة المستفيدين والارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة في المنطقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.وأكد أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.