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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي التقى بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان في باريس، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار الراجحي إلى التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين وتعمل حاليا على عدة مبادرات متعلقة بالمهارات والتوظيف وأن التنسيق مع المعنيين بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة.

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