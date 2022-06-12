42 % زيادة في عدد المركبات المستوردة خلال مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الموانئ السعودية خلال مايو 2022 زيادة في أعداد السفن بنسبة 3.03 %، لتصل إلى 1,020 سفينة، وزيادة في عدد المركبات المستوردة بنسبة 42.33 % لتصل إلى 81.7 ألف مركبة، فيما انخفض إجمالي أطنان المواد الغذائية بنسبة 6.50 % لتصل إلى 1.8 مليون طن عما كانت عليه في مايو الماضي.

وشهدت الموانئ السعودية خلال مايو استقبال 54.9 ألف راكب بزيادة 16.38 %، وتفريغ عدد 459 ألف رأس ماشية مستوردة بارتفاع بلغت نسبته 181.64 % بما يعزز منظومة الاستيراد والتصدير ويحفز النمو الاقتصادي الوطني.

وسجلت الموانئ السعودية خلال مايو 2022 ارتفاعا في حجم المناولة للحاويات نسبته 1.38 % ليصل إلى 600 ألف حاويات مقارنة بمايو عام 2021.

وحققت أعداد الحاويات الصادرة زيادة ملحوظة بنسبة 2.57 % بإجمالي 175.9 ألف حاوية، فيما شهدت أعداد الحاويات الواردة تراجعا طفيفا نسبته 0.64 % مسجلة 176.9 ألف حاوية.

ودفعت المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتقديم خدمات تنافسية في التشغيل والمناولة؛ إلى زيادة عدد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية لتصل إلى 247 ألف حاوية بزيادة 2.01 %، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة 21 مليون طن بزيادة تصل نسبتها إلى 23.70 %، حيث شهدت البضائع العامة زيادة ملحوظة نسبتها 21.86 % لتصل إلى 810 آلاف طن، وارتفع حجم البضائع الصلبة بنسبة 2.46 % بإجمالي 4.16 ملايين طن، كما زادت البضائع السائلة بنسبة بلغت 30.74 % مسجلة 15.8 مليون طن عن مثيلتها في مايو 2021.

حركة الموانئ في مايو 2022

عدد الركاب

54,907 ركاب + 16.38%

أعداد السفن

1,020 سفينة + 3.03%

عدد المركبات

81,737 مركبة + 42.33%

المواد الغذائية

1,825,579 طنا - 6.50%

عدد الماشية

459,677 رأسا + 181.64%