شكرا لقرائتكم خبر غرفة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية وتؤثر على دوران عجلة العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع وتجويد الإنتاج، إضافة إلى بحث سبل التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات رواد الأعمال بالمنطقة والمستثمرين الصناعيين والتيسير عليهم فيما يتعلق بسرعة الحصول على التراخيص النظامية مما يشجع على تطوير المنتجات المحلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة تبوك ممثلة بإدارة شؤون اللجان نظمت لقاء موسعا؛ لبحث المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمنطقة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رواد الأعمال والمهتمين في مجال التصنيع بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية وتؤثر على دوران عجلة العملية الإنتاجية وتشغيل المصانع وتجويد الإنتاج، إضافة إلى بحث سبل التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات رواد الأعمال بالمنطقة والمستثمرين الصناعيين والتيسير عليهم فيما يتعلق بسرعة الحصول على التراخيص النظامية مما يشجع على تطوير المنتجات المحلية.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.