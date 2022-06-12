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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دول بريكس اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها.

وتعهد وزراء الاقتصاد والتجارة في دول «بريكس» بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار التجاري والتنمية المستدامة، وسلسلة التوريد وآليات التجارة متعددة الأطراف.

وذكرت وزارة التجارة الصينية وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاجتماع وافق على بيان مشترك وعدد من المقترحات وأطر العمل في هذه المجالات ذات الصلة للتحضير لقمة «بريكس» الرابعة عشرة.

ويضم «بريكس» الأسواق الناشئة لدول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.