شكرا لقرائتكم خبر وفد إماراتي يبحث الفرص الاستثمارية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي، أن الزيارة التي تمت باستضافة من الغرفة، وشملت أهم المعالم التجارية والزراعية والسياحية بالمنطقة، تأتي تأكيدا لمتانة العلاقات بين المملكة والإمارات خاصة فيما يتعلق بدعم حركة الاستثمارات بين البلدين واللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال في الجانبين، سعيا لتوفير المعلومات المطلوبة لدعم توجه البلدين في هذا المجال.وأِشار إلى ما تزخر به منطقة جازان من مقومات وميز نسبية تعد من أهم العوامل المساعدة في فتح آفاق استثمارية واسعة في جميع الجوانب الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية تحتم ضرورة دفع التبادل التجاري والاستثماري من خلال وضع المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمارات، وزيادة التواصل بين المستثمرين بتشجيع الزيارات المتبادلة للوقوف على الفرص المتاحة بالمنطقة.
من جانبه، شدد رئيس الشؤون التجارية بسفارة الإمارات محمد القحطاني على أهمية الزيارة التي تأتي ترجمة لتوجيهات سفير الإمارات العربية المتحدة في المملكة نهيان بن سيف آل نهيان للتعرف على الميز النسبية ومقومات منطقة جازان، وغيرها من مناطق المملكة بما يدعم الاهتمامات المشتركة بين البلدين وسياستهما التنموية، لا سيما في خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد إماراتي يبحث الفرص الاستثمارية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.