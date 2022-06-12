وفد إماراتي يبحث الفرص الاستثمارية في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم وفد سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرياض أمس زيارته لمنطقة جازان التي استمرت خمسة أيام، في إطار التعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز سبل التعاون وبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة بالمنطقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي، أن الزيارة التي تمت باستضافة من الغرفة، وشملت أهم المعالم التجارية والزراعية والسياحية بالمنطقة، تأتي تأكيدا لمتانة العلاقات بين المملكة والإمارات خاصة فيما يتعلق بدعم حركة الاستثمارات بين البلدين واللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال في الجانبين، سعيا لتوفير المعلومات المطلوبة لدعم توجه البلدين في هذا المجال.

وأِشار إلى ما تزخر به منطقة جازان من مقومات وميز نسبية تعد من أهم العوامل المساعدة في فتح آفاق استثمارية واسعة في جميع الجوانب الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية تحتم ضرورة دفع التبادل التجاري والاستثماري من خلال وضع المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمارات، وزيادة التواصل بين المستثمرين بتشجيع الزيارات المتبادلة للوقوف على الفرص المتاحة بالمنطقة.

من جانبه، شدد رئيس الشؤون التجارية بسفارة الإمارات محمد القحطاني على أهمية الزيارة التي تأتي ترجمة لتوجيهات سفير الإمارات العربية المتحدة في المملكة نهيان بن سيف آل نهيان للتعرف على الميز النسبية ومقومات منطقة جازان، وغيرها من مناطق المملكة بما يدعم الاهتمامات المشتركة بين البلدين وسياستهما التنموية، لا سيما في خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار.