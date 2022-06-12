شكرا لقرائتكم خبر stc تعتزم زيادة رأسمالها 150% إلى 50 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة stc الجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 150%، عن طريق أسهم منحة، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأسمال stc من 20 مليار ريال (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال (5 مليارات سهم)، حيث سيتم منح 1.5 سهم مقابل كل سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق.

وتهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محليا وإقليميا من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضا مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي.

وقال رئيس مجلس إدارة stc الأمير محمد بن خالد إن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة للشركة كإحدى أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، حيث تعد هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين.

وتأتي الزيادة في رأس المال كداعم لتنفيذ استراتيجية stc الطموحة في النمو عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، حيث تم الإعلان خلال مؤتمر ليب للتقنية هذا العام عن إطلاق stc لمبادرة إنشاء مركز رقمي رئيس «MENA Hub» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمار تتجاوز قيمته المليار دولار لتعظيم استثمار البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة التي تشمل مراكز البيانات والكوابل البحرية الدولية، وللاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة لربط القارات الثلاث رقميا.

كما أعلنت الشركة أخيرا عن تأسيس شركة مع عدد من الشركاء برأسمال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال متخصصة في الحوسبة السحابية في المملكة مع Alibaba Cloud، المزود الرائد للتكنولوجيا الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي، حيث ستلبي هذه الشراكة الطلب المتزايد على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة مستفيدة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها stc في البنية التحتية الضخمة وقطاع الخدمات والحلول التقنية وتأكيدا لتوجهها بإقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات.

وفي مجال تقني واعد جدا أعلنت stc هذا العام عن توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة - بالمناصفة - وبرأسمال إجمالي 492 مليون ريال، وتختص في مجال تقنيات إنترنت الأشياء IoT بهدف دعم تبني هذه التقنيات والإسهام في تمكين قطاع تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة والتوسع إقليميا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.