شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات، والذي يهدف لتحقيق التواصل المستمر بين خريجي ومتدربي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسوق العمل.

ويستمر الملتقى على مدار أسبوعين بمشاركة قرابة 70 شركة من كبرى الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والبنوك التي تقدم حوالي 2000 فرصة عمل للخريجين.

أكدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات على تقديرها للمشاركة البناءة والجهود المبذولة من أجل نجاح الملتقى، وحرص شركات تكنولوجيا المعلومات على اجتذاب خريجي المعهد، والتعريف بالتكنولوجيات الجديدة .

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن التنظيم يأتي في إطار حرص معهد تكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية من أجل ضمان قوة وكفاءة العملية التعليمية بالمعهد، والذي ينعكس ايجاباً على سرعة حصول الطالب على فرصة عمل حقيقية تلبي طموحاته المهنية والمادية على السواء، وذلك حتى قبل تخرجه من المعهد، مما يعطي قيمة أكاديمية حقيقية للمعهد في ربط الخريجين الجدد بسوق العمل المصري والعالمي.

وتتضمن فعاليات الملتقى عقد ورش عمل قدمها 30 متحدث وخبير من شركات محلية وعالمية، وجلسات لتوعية الخريجين بفكرة التوظيف وفرص العمل المتاحة، وأيضاً جلسات للتوعية والتعريف بمميزات العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش الملتقي عقدت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين، وقالت إن المعهد يضم 30 أكاديمية تعليمية متخصصة بجميع المجالات التكنولوجية مثل تصميم الألعاب الإلكترونية وأفلام الرسوم المتحركة والمحتوي الإلكتروني.

وتابعت أن الملتقي يعطي مؤشرا قويا علي احتياجات السوق ونسب تشغيل الشباب، مشيرة إلى أن المعهد عقد خلال المرحلة الماضية مجموعة من الشراكات الاستراتيجية منها شركة الشرق الأوسط للاتصالات MCS وأمازون وآبل.

وذكرت أن المعهد خلال المرحلة الماضية شهد تطورا كبيرا على مستوى أعداد الخريجين وطرح خدمات نوعية جديدة ترتكز على توظيف التقنيات الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت صالح علي هامش اللقاء السنوي للمعهد الذي عقدته اليوم الأحد، أن ITI قام خلال المرحلة الماضية بافتتاح أكثر من 11 فرعا من خلال "Creativa" ، كما يعتزم المعهد افتتاح فرع في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهرين، بالإضافة إلى التوسع في عدة مدن جديدة منها الفيوم وبني سويف والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أن مختلف تخصصات طلاب الجامعات يمكنهم الاستفادة من منح ومناهج المعهد , مبينة أن خريجي المعهد من كليات الهندسة والحاسبات والألسن والتربية والزراعة والحقوق وغيرها من الكليات مشيرة إلى أن خريجي المعهد لا يقتصر مجالات دراستهم الجامعية على التخصصات التكنولوجية بل قام كثير منهم بتحويل مسار عمل “شيفت كارير”.

وألمحت صالح إلى أن العلاقة التي تربط بين المعهد والشركات هي تعاون بنائي يستهدف تأسيس قواعد المجال العملي للشباب ولا تقتصر على عملية التوظيف فقط، منوهة أن المعهد لديها انتشار جغرافي على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التدريب ومراكز الإبداع والتدريب creativa.

أكدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن المعهد يستحوذ على 8 إلى 10% من ميزانية وزارة الاتصالات البالغة 1.1 مليار جنيه في تدريب الكوادر البشرية داخل القطاع.

وقالت صالح إن الشراكة مفتوحة أمام جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طالما تحقق أهداف المعهد ولا يوجد إجبار علي التعاون مع كيانات بعينها، منوهة بأن المعهد يستهدف خلال العام الحالي أكثر من 2000 فرصة عمل كلاسيكية.