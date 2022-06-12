شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار «بتكوين» مسجلة 27 ألفا و464 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر سعر عملة بيتكوين وعملات مشفرة أخرى في التراجع لمخاوف المستثمرين، بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية.

بلغت قيمة عملة بيتكوين الواحدة 27 ألفا و464 دولارا على منصة بتستامب للتداول بعد ظهر اليوم الأحد

وانخفضت قيمة بيتكوين بالفعل منذ نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

وانخفض سعر العملة إلى قرب أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020، عندما بلغ 25 ألفا و400 دولار في منتصف أيار/ مايو، كما تعرضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

ويخشى المستثمرون من أن معدلات التضخم المرتفعة في الكثير من أجزاء العالم ستقوض الاستهلاك، حيث يضطر المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الغذاء والكهرباء والإسكان.