شكرا لقرائتكم خبر عن جيمر نيش: المملكة تعزز استثماراتها في قطاع الألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «الصفقة واحدة من عدة تحركات قام بها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة لشراء أسهم شركات الألعاب الكبرى من حول العالم»

أكد موقع «جيمر نيش»، أن المملكة نجحت في الاستحواذ على حصة تبلغ مليار دولار في مجموعة «إيمبراسر» العالمية، بالاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يمثل 8.1 ٪ من إجمالي الأسهم، كما يجعل الصندوق ثاني أكبر مساهم في المجموعة المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «الصفقة واحدة من عدة تحركات قام بها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة لشراء أسهم شركات الألعاب الكبرى من حول العالم».

وفي الآونة الأخيرة، استحوذت المملكة على 96 ٪ من شركة «إس إن كيه»، كما استثمرت مليار دولار في «كابكوم»، و«نيكسون»، وأصبحوا أيضا من أكبر المساهمين في شركات مثل: «مايكروسوفت»، و«أكتيفجن - بليزارد»، و«توك - تو» و«إي إيه» في عام 2021.

وأضاف الموقع: «يرأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة، الذي جعل أحد أهدافه ألا يعتمد اقتصاد المملكة على تصدير النفط، بما يتماشى هذا مع إستراتيجية رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الصناعات في المملكة من خلال استثمار الثروة التي يتم جمعها من النفط في قطاعات عديدة أخرى متنوعة».

واختتم الموقع أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت الكيانات التي تتخذ من السعودية مقرا لها أحد أهم المستثمرين في سوق الألعاب العالمية، كما أن سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت واحدة من الأسرع نموا في العالم، حيث بلغت إيراداتها 5.7 مليار دولار في عام 2021، كما تعتبر المملكة أكبر دولة في هذه السوق بالمنطقة.