شكرا لقرائتكم خبر عن «الجدعان»: 540 مليار ريال أعيد توجيهها إلى خدمة المواطن والمقيم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تدشين الدليل الوطني لإدارة المشاريع والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

- ترسيخ بنية تحتية عالية الجودة وتحقيق كفاءة تشغيلية ورأس مالية

دشن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «اكسبرو» الدليل الوطني لإدارة المشاريع، والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، وذلك في حفل إطلاق الأدلة الوطنية بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والمختصين.

وقال وزير المالية إن الجهات الحكومية حققت أثرا ماليا يتجاوز 540 مليار ريال أعيد توجيهها إلى خدمة المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن الأدلة من شأنها أن تكون رافداً لجهود الجهات الحكومية ومساعيها نحو ترسيخ بنية تحتية عالية الجودة وتحقيق كفاءة تشغيلية ورأس مالية بجانب التميز على الصعيد المؤسسي.

ولفت إلى أن الخطوات المتسارعة في مجال تحقيق جودة واستدامة إدارة المشاريع والمرافق العامة في بلادنا، هي جزء من مسيرة تحقيق كفاءة الإنفاق لضمان الحصول على أكبر أثر متحقق مقابل ما تنفقه الحكومة على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية.

وذكر أن الهيئة وضعت خطة عمل مع نحو 20 جهة حكومية من الجهات الأكثر إنفاقاً في الدولة، وعملت معها على تطوير محافظ متوسطة المدى لمشاريعها الرأس مالية فضلا عن مساندة الجهات في ترتيـب أولوياتها وفق الاستراتيجيات القطاعية بكل جهة، ومواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030 ومع التوجهات الوطنية.