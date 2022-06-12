شكرا لقرائتكم خبر عن قلق بريطاني واسع بشأن وتيرة ارتفاع أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج من "هيئة المنافسة والأسواق" القيام بشكل عاجل بمراجعة الأوضاع في سوق بيع الوقود بالتجزئة، لتقييم ما إذا كانت تضر بمصالح المستهلكين، في ظل ارتفاع الأسعار.

وفي خطاب أرسله كوارتنج أمس للرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة أندريا كوسيلي، ونشره على حسابه على موقع تويتر اليوم الأحد، طالب الوزير أيضا بدراسة بعيدة المدى بشأن صحة مناخ التنافس في السوق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إنه رغم قيام الحكومة بتخفيض رسوم الوقود على كل من البنزين والديزل، في إطار حزمة بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني، فإنه "لا يزال هناك قلق واسع النطاق بشأن وتيرة ارتفاع الأسعار" على المستهلكين،لافتا إلى أن "الأسعار ربما لا تنخفض بنفس القدر أو السرعة التي ارتفعت بها".