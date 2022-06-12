شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط أولوية لتنفيذ الوصلات المنزلية والتقسيط على الفاتورة الشهرية للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة مياه الشرب والصرف والصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي تسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى القرى الريفية المستهدفة، بعدد 7 مراكز بمحافظة أسيوط (منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، الفتح ، أبنوب، أبوتيج).

واجتمع اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بالسادة مديرى عموم المناطق الجاري العمل بها، وأعضاء وحدة متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي من مهندسي المكتب الفني ومهندسي قطاع المشروعات ومسئولي القطاع التجاري.

وحضر الاجتماع المقاولين القائمين على التنفيذ، ومسئولي العقود والمشتريات للتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعد لنهو الأعمال، ومناقشة جميع المشكلات ومعاينة التنفيذ الفعلي للوصلة المنزلية.

وشدد درة على ضرورة تسهيل كافة الأعمال التنفيذية القائمة، لسرعة إنجاز الوصلات المنزلية المستهدفة على أن يتم تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه بصفة شهرية.