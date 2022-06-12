شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات الدولة»: طرح 21 فرصة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة فرص، شملت تأجير المباني والمحال التجارية واللوجستية، والمستودعات، ومحطات الوقود، في عدد من مختلف مناطق المملكة، وبمدد استثمارية تتراوح بين 10 إلى 25 سنة.

وأوضحت الهيئة أن الفرص تم طرحها في مزايدة عامة وفقا لكراسة التأجير المُعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة بوابة فرص الإلكترونية، لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرف مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

وطالبت الهيئة المستثمرين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بالتواصل مع مركز التواصل الموحد هاتف رقم: 920022447، أو البريد الإلكتروني، أو حساب الهيئة على منصة «تويتر»، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.