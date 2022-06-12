شكرا لقرائتكم خبر عن stc توصي بزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال بمنح أسهم مجانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة stc عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهم مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق.

وتهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضاً مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي.

وقال رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، "إن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة لشركة stc كأحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، حيث تعد هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين".

هذا وتسير الشركة بخطى ملموسة واضحة نحو تحقيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة العربية السعودية، وأبعد. وترتكز استراتيجية الشركة "تجرأ" على أربع محاور رئيسية هي التوسع في الحجم والنطاق، إثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة رأس المال إلى دعم تنفيذ استراتيجية ورؤية المجموعة بالاستمرار في الأداء التشغيلي والمالي المميز، وأن يكون للاستثمارات الكبيرة والمتنوعة التي قامت بها المجموعة أثر إيجابي وملموس على النتائج التشغيلية والمالية على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات المجموعة ما زالت في مراحل التأسيس ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المجموعة عند انطلاق أعمالها التشغيلية والتجارية بشكل متكامل.