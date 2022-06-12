شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 3 فرص استثمارية لشهر يونيو 2022 بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الاستثمار ثلاث فرص استثمارية لشهر يونيو 2022 م في مخطط الصناعية الأولى، وهي إنشاء وتشغيل وصيانة 4 قطع ورش سيارات تبدأ المساحة من 450م2 إلى 800 م2 والثانية بمساحة 450 م2 لكل موقع وإنشاء وتشغيل وصيانة قطعتي ورش سيارات بمساحة 800- 472 م2.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".