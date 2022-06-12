شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 12-6-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-6-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار 18.65جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع، والريال السعودي سجل سعر 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 22.94 جنيه للشراء، 23.41 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.59 للشراء، 19.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.94 جنيه للشراء، 23.41 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.51 جنيه للشراء، و61.06 جنيها للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.