شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تعلن انتقالها إلى فرعها الجديد بحي النهضة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن انتقالها إلى فرع جديد بحي النهضة بمدينة بريدة في منطقة القصيم، والذي يقع على شارع عثمان بن عفان، وذلك ضمن خطتها لتحسين تجربته العميل، حيث يقدم الفرع الجديد خدمة تأجير السيارات للأفراد، وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية.

ويأتي الانتقال للفرع الجديد في مدينة بريدة، في إطار الخطة التوسعية المستهدفة للانتشار في المدن، وتقديم حلول تأجير وسرعة أعلى في خدمة العميل، وهو ما ظلت تلتزم به «ذيب لتأجير السيارات» تجاه عملائها الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع.

وتعليقاً على الانتقال للفرع الجديد، قال الأستاذ بندر المنيع المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى والشمالية "يمثل افتتاح فرع نهضة بريدة الجديد في منطقة القصيم امتدادا لتلبية خدمات عملائنا في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التوسعية الطموحة لتحسين تجربة العميل التي تستهدف جودة خدمات الفروع، حيث يخدم الفرع الأفراد، والقطاعين العام، والخاص، وقطاع الأعمال".

وأشار الأستاذ بندر المنيع إلى أن فرع نهضة بريدة الجديد يمثل إضافة جديدة لشبكة فروع «ذيب لتأجير السيارات»، وستتواصل عملية افتتاح المزيد من الفروع الجديدة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، مضيفا أن الفرع الجديد قد باشر فعليا تشغيل خدمة تأجير السيارات من يوم الأربعاء 1 يونيو 2022.

يشار إلى شركة ذيب لتأجير السيارات، الحاصلة على شهادة الإيزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الايزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الايزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، تضم باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 22,000 ألف مركبة.