الاقتصاد

مكاسب أسبوعية للنفط.. و«برنت» يسجل 122 دولارا

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الدمام - شريف احمد - حققت أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية، رغم تسجيلها تراجعا، إذ انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي - تسليم أغسطس - بنحو 0.9 %، ليصل إلى 122.01 دولار للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي بنحو 1.9 %، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنحو 1.5 %، محققا الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وسجل الخامان القياسيان، يوم الأربعاء الماضي، أعلى إغلاق لهما منذ 8 مارس، عندما وصلا إلى أعلى مستوياتهما في 14 عاما. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط - تسليم يوليو - بنسبة 0.7 %، مسجلا 120.67 دولار للبرميل.

وفي يوم الخميس الماضي، انخفض سعر خام برنت - تسليم أغسطس - بنحو 0.4 %، ليصل إلى 123.07 دولار للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط - تسليم يوليو - 0.5 %، مسجلا 121.51 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو 2.5 %، ليطابق المستويات المسجلة في عام 2008. وفي نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، ارتفع سعر برنت - تسليم أغسطس - بنحو 0.9 %، ليصل إلى 120.57 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط - تسليم يوليو - 0.8 %، مسجلا 119.41 دولار للبرميل، فيما أنهت أسعار النفط تعاملاتها يوم الإثنين الماضي، بتراجع، بعد جلسة متقلبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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