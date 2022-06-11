شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 5 دولارات للجالون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوز سعر البنزين ما معدله 5 دولارات للجالون الواحد في الولايات المتحدة للمرة الأولى، مما يشير إلى أحدث نقطة ألم للمستهلكين الأمريكيين وجهود الرئيس جو بايدن للحد من التضخم.

وقفز الطلب إلى أعلى مستوى هذا العام، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من ذروة موسم قيادة المركبات في الولايات المتحدة (أي موسم الصيف).

وارتفعت الأسعار إلى 004ر5 دولار للجالون في وقت مبكر من اليوم السبت في ارتفاع بدأ في منتصف أبريل، وفقا لنادي السيارات. وفي كاليفورنيا ، أغلى ولاية من حيث أسعار الوقود، تصل الأسعار إلى 43ر6 دولار للجالون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الأسعار الأمريكية القياسية في محطات الوقود سببا رئيسيا للتضخم الذي يصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

واتهم بايدن شركة إكسون موبيل وشركات نفط أخرى باستغلال ارتفاع أسعار البنزين بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين تسارعت بشكل غير متوقع ، حيث ارتفعت بنسبة 6ر8% في العام المنتهي في مايو.

وأصبح ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن نقص الاستثمار في عمليات الحفر الجديدة وعمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 والعقوبات المرتبطة بحرب روسيا في أوكرانيا، تحديا سياسيا كبيرا لبايدن في الوقت الذي يتجه فيه إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.