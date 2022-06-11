شكرا لقرائتكم خبر رغم الزيادة.. الغاز في السعودية بنصف سعره بالأردن والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس محلات الغاز في المملكة تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار تبديل الأسطوانات، إثر إعلان شركة أرامكو السعودية مساء أمس الأول تعديل أسعار الغاز المسال والكيروسين وبدء العمل بالسعر الجديد اعتبارا من 11 يونيو 2022.

وأفاد عاملون في محلات الغاز بمدينة جدة أنه اعتبارا من صباح أمس أصبح استبدال الأسطوانة بسعر 18.85 ريالا شاملا ضريبة القيمة المضافة، بزيادة مقدارها ريال واحد عن السعر السابق والبالغ 17.85 ريالا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.6% تقريبا، مشيرين إلى أن السعر يزيد بمعدل 5 ريالات مقابل توصيل الأسطوانة إلى المستهلك عبر مركبات التوزيع المنتشرة في الأحياء.

وذكروا أن السعر في محلات بيع الغاز بالمدن المجاورة لجدة يرتفع بفارق ريال إلى ريالين بسبب أجور النقل.

وبحسب رصد للصحيفة، لا يزال سعر أسطوانة الغاز في المملكة أرخص بمعدل النصف من دول مجاورة منها على سبيل المثال الإمارات التي حددت سعر الأسطوانة لشهر يونيو الجاري عند 36.75 درهما، والأردن الذي اعتمد سعر 7 دنانير للأسطوانة لذات الشهر وهو ما يمثل نحو 37.1 ريالا.

وأوضحت بيانات أرامكو على موقعها أن سعر غاز البترول السائل (التي تعد أسطونات الغاز أحد منتجاته) زاد إلى 90 هللة للتر، وسعر الكيروسين إلى 81 هللة للتر، في حين تم تثبيت أسعار باقي المنتجات على سعرها السابق. وأشارت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ويوجد نوعان من أسطوانات الغاز المنزلي المتداولة في السوق السعودية، الأولى مصنوعة من الحديد ذات اللون البرتقالي وهي الأكثر انتشارا، ويبلغ سعتها 26.5 لترا ووزنها فارغة 16.2 كجم ووزنها بالغاز 27 كجم، والثانية من الفايبر وتبلغ سعتها 24.5 لترا ووزنها فارغة 5.4 كجم ووزنها بالغاز 16.4 كجم، وذلك وفق بيانات شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”.

ويتكون غاز البترول المسال بشكل أسـاسي من البروبان والبيوتـان، ومن استخداماته: وقـود بديـل للسيارات والتدفئة والتبريد والتكييف وأفران المصانع وفي الطبخ وتصنيع المنتجات البلاستيكية إضافة إلى استخدامات أخرى.

وأشارت «غازكو» على موقعها إلى أن الغاز يُخلط بنسبة مئوية من البروبان والبيوتان، وفقا لطبيعة الاستخدام وظروف الأحوال الجوية، وقد يحتوي على تركيزات صغيرة من المواد الهيدروكربونية الأخرى. ويحترق غاز البترول المُسال بسهولة في الهواء، ومحتوى الطاقة الحرارية فيه مساو لتلك التي تأتي من البنزين، وضعف الطاقة الحرارية من الغاز الطبيعي. مما يجعله وقودا ممتازا للتدفئة والطبخ وللاستخدام في السيارات.

ويعتبر غاز البروبان من أكثر أشكال الغاز القابلة للنقل نقاء وتنوعا. وهو أحد أنواع البترول الُمسال الأكثر شيوعا في الاستخدام، ويعتبر مصدرا مهما للطاقة البديلة بالنسبة لمعظم متطلبات الأعمال والتجارة. ويستخدم على نطاق أكبر في الاستعمالات التجارية كوقود للرافعات، ويفضل استخدامه في المخازن ومواقع البناء، بسبب سهولة تخزينه في عبوات سهلة النقل.

أما غاز البيوتان فهو أحد المنتجات المستخلصة من الغاز الطبيعي الخام، وهو شبيه بالبنزين الذي يحتوى على النفط الخام كأحد مكوناته. ويضاف البيوتان غالبا إلى البنزين العادي، لتعزيز الأداء دون صنع منتج شديد التقلب.

ويستخدم الغاز أيضاً في أنظمة التبريد والتدفئة، وتعبئة قداحات السجائر، كما يشيع استخدام الغاز في معايرة بعض المعدات العلمية الحساسة​​.

أسعار المنتجات البترولية ليونيو 2022 (ر.س. / لتر)

بنزين 91 - 2.18

بنزين 95 - 2.33

ديزل - 0.63

الكيروسين - 0.81

غاز البترول المسال - 0.90