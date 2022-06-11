شكرا لقرائتكم خبر 113 ألف عقد إيجاري في مايو.. حصة السكني 76% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» 5 مدن جديدة لخدمة «المؤشر الإيجاري»، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني، هي (أبها وسكاكا ونجران والأحساء والباحة)، ليصبح إجمالي المدن التي يشملها المؤشر 15 مدينة، تغطي معظم مناطق المملكة.

وأوضحت شبكة إيجار أن بيانات التقرير الرابع للمؤشر الإيجاري سجلت فيها المدن التي يشملها المؤشر صفقات إيجارية تجاوزت 113 ألف عقد إيجاري خلال مايو 2022، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية السكنية أكثر من 86 ألف عقد تمثل نسبة 76% من إجمالي المؤشر، بينما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 27 ألف عقد.

وجاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية (ظهرة لبن وطويق والعزيزية) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا والبوادي ومشرفة) الأكثر في جدة، فيما جاءت (طيبة والنور والأثير) الأكثر في الدمام، وأحياء (الثقبة والخبر الشمالية والخبر الجنوبية) الأكثر في مدينة الخبر، و(ولي العهد والشوقية والراشدية) كأكثر الأحياء في مكة المكرمة.

وفي الصفقات التجارية سجلت أحياء (العليا وطويق وظهرة لبن) الأعلى في الرياض، و(العزيزية والبلد والشرفية) في جدة، وأحياء (العنود والعدامة وبدر) في الدمام، وفي الخبر أحياء (الخبر الشمالية والثقبة والعقربية)، وأحياء (ولي العهد والراشدية والهنداوية) في مكة المكرمة.

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الرابع كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 40 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بأكثر من 30 ألف عقد سكني وتجاري، ثم الدمام بأكثر من 8800 عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 8400 عقد، ثم المدينة المنورة بأكثر من 5900 عقد.

وفي المدن المضافة في مايو، سجلت الأحساء أكثر من 3 آلاف صفقة سكنية وتجارية، تلتها نجران بأكثر من 1700 صفقة، فيما جاءت أبها مسجلة أكثر من 1150 صفقة، وسكاكا بنحو 890 صفقة، وأخيرا الباحة بـ242 صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، فيلا، دور)، أو (محل، معرض، مكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، وبإمكانية استخدام الخرائط التفاعلية.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أطلق مطلع مارس 2022 خدمة «المؤشر الإيجاري» في منصة سكني بالتكامل مع الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، بهدف زيادة الشفافية والتنظيم في قطاع الإيجار السكني والتجاري، وذلك على هامش معرض ريستاتكس الرياض 2022.

توسع المؤشر الإيجاري:

مارس 2022 انطلق بـ6 مدن:

الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام، المدينة المنورة والخبر

أبريل 2022 إضافة 4 مدن:

بريدة، تبوك، حائل وجازان

مايو 2022 إضافة 5 مدن:

أبها، سكاكا، نجران، الأحساء، الباحة

عقود المؤشر العقاري شهريا

مارس 2022:

يغطي 6 مدن

185 ألف عقد (139 ألف عقد سكني 46 ألف عقد تجاري)

أبريل 2022:

يغطي 10 مدن

104 آلاف عقد (80 ألف عقد سكني، 24 ألف عقد تجاري)

مايو 2022:

يغطي 15 مدينة

113 ألف عقد (86 ألف عقد سكني، 27 ألف عقد تجاري)

أعلى 5 مدن توثيقا للعقود مايو 2022:

الرياض 40 ألف عقد

جدة 30 ألف عقد

الدمام 8.8 آلاف عقد

مكة المكرمة 8.4 آلاف عقد

المدينة المنورة 5.9 آلاف عقد

الأحياء الأكثر تسجيلا للعقود الإيجارية مايو 2022

سكني

الرياض: ظهرة لبن وطويق والعزيزية

جدة: الصفا والبوادي ومشرفة

الدمام: طيبة والنور والأثير

الخبر: الثقبة والخبر الشمالية والخبر الجنوبية

مكة المكرمة: ولي العهد والشوقية والراشدية

تجاري

الرياض: العليا وطويق وظهرة لبن

جدة: العزيزية والبلد والشرفية

الدمام: العنود والعدامة وبدر

الخبر: الخبر الشمالية والثقبة والعقربية

مكة المكرمة: ولي العهد والراشدية والهنداوية