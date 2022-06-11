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وسيناقش المنتدى سبل تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية من خلال الحد من أشكال التواطؤ بين مقدمي العروض، وبيان الآثار الإيجابية المتحققة من مكافحة هذه الممارسات على الكفاءة الاقتصادية للمنشآت في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية ينطلق غدا برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد الخليفي، بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة خبرات محلية ودولية من عدة أجهزة حكومية ومنظمات وأجهزة دولية من أبرزها: وزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة المنافسة الفرنسية، وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية.وسيناقش المنتدى سبل تعزيز المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية من خلال الحد من أشكال التواطؤ بين مقدمي العروض، وبيان الآثار الإيجابية المتحققة من مكافحة هذه الممارسات على الكفاءة الاقتصادية للمنشآت في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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