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وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، أن المملكة مهتمة بقطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، حيث صدر نظام الامتياز التجاري السعودي في عام 2019 ليشكل إطلاق لقدرات القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه، فيما تعمل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية على نشر ثقافة الامتياز التجاري وتشجيع رواد الأعمال السعوديين للدخول في هذا النوع من الأعمال التجارية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي ينطلق في نسخته السادسة اليوم (12-14 يونيو 2022) بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة والمستثمرين والشركات ورواد الأعمال.وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، أن المملكة مهتمة بقطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، حيث صدر نظام الامتياز التجاري السعودي في عام 2019 ليشكل إطلاق لقدرات القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه، فيما تعمل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية على نشر ثقافة الامتياز التجاري وتشجيع رواد الأعمال السعوديين للدخول في هذا النوع من الأعمال التجارية.

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