وزارة البترول تكشف حقيقة زيادة أسعار الغاز المنزلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حقيقة زيادة أسعار الغاز المنزلي.

وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الأسعار المطبقة حالياً على الغاز في المنازل ما تزال مطبقة كما هي بدون أي زيادة.

ونفى عبدالعزيز ما يتم نشره من أسعار على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها شائعات غرضها إحداث بلبلة في الشارع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن أسعار الغاز المنزلي منذ يناير الماضى ما تزال قائمة، وهي كالآتي:

1 - من صفر حتى 30 متر مكعب بـ 2.5 جنيه .

2 - من 30 لـ 60 مترمكعب بـ 3.25 جنيه.

3 - ما يزيد عن 60 متر مكعب ب 3.75 جنيه.

وأشار المتحدث إلى ان الأسعار يتم الإعلان عنها رسمياً ولن تشهد أي زيادة، موضحاً أن أسعار البنزين يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة التي تنظر فيها كل 3 أشهر، وطبقا للأسعار العالمية.