شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 609 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 569.1 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.1%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 446.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 279.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفى المركز الخامس شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 273.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 238.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 231 مليون جنيه بنسبة 4.9%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 228.5 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 225.8 مليون جنيه، 222.9 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 10235.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1857.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6% ليغلق عند مستوى 2765.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 12606.80 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 8.85% ليغلق عند مستوى 3983.89 نقطة.