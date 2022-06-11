شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: مد حظر تصدير الفول والقمح والزيت والمكرونة يساهم فى توفير السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة أن قرار وزارة الصناعة والتجارة‪ بمد باستمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة ولمدة 3 أشهر يأتى فى صالح المواطن وفى إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين كافة السلع الغذائية للمواطن المصرى طوال الوقت. وصرح النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع متوفرة فى الأسواق وانه طوال فترة جائحة كورونا لمم نشهد نقص فى اى سلعة نتيجة اتخاذ الدولة خطوات استباقية لتأمين كافة السلع الغذائية.



عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب

من جانبه أشار عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه رغم توافر كافة السلع الغذائية إلا أن قرار مد فترة حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة يؤكد بأن القيادة السياسية حريصة على تأمين احتياجات المواطنين أولا من كافة المنتجات الغذائية، كما أن الإنتاج المحلى من سلعة المكرونة تكفى احتياجات المواطنين وتزيد، حيث ننتج ما يقرب من مليون و500 ألف طن سنويا، فى حين أن معدل الاستهلاك يقرب من مليون إلى مليون و100 ألف، كما يوجد كميات كبيرة من الأرز، مؤكدا أن الدولة نجحت فى توفير جميع السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.