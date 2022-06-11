شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: الخوخ والبطيخ آمنان وننصح الباعة بعدم التخزين فى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شعبة الخضروات والفواكه، إن البطيخ والخوخ الموجود في الأسواق آمن للاستهلاك، وإن ما أثير مؤخرا من شائعات عن بعض أصناف الحاصلات الزراعية وخاصة البطيخ والخوخ غير صحيح.

وقالت الشعبة على لسان حاتم النجيب نائب الرئيس، إن الكميات المطروحة حالًيا من البطيخ الموجود في السوق من زراعات كفر الشيخ والبحيرة، وآمنة للاستهلاك تماما، وأن سوء تخزين من قبل بعض الباعة قد يتسبب في تحلل البطيخ من الداخل وتناولها قد يحدث بعض المغص للمستهلك، لذلك يجب على المستهلك شراء البطيخة من مكان يقوم بالتخزين بعيدا عن حراراة وأشعة الشمس.

وبشأن أسعار البطيخ كشف النجيب أن البطيخة وزن 10 كيلو سعرها 30 إلى 40 جنيهًا تسليم أرض سوق الجملة وتصل المستهلك بـ60 جنيهًا تقريبًا أما الخوخ فيسجل من 7 إلى 8 جنيهات للكيلو في الجملة التجزئة 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

وعن نصائح الشراء، يرى أنه يجب على المستهلك شراء البطيخ ذات العرق الأخضر وليس الأسود والقشرة تكون فاتحة وليس غامقة وتكون بعيدة عن الشمس.

وكشف عن قيام هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من البطيخ والخوخ في سوق الجملة للتأكد من سلامتها، والنتائج كانت إيجابية وتؤكد سلامة الحاصلات الزراعية المصرية.