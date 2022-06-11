شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها بحدة خلال تعاملات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نتيجة لتفاعل المتعاملين سلبيا في وول ستريت مع تقرير كان متوقعا بشكل كبير بشأن تضخم أسعار المستهلكين، تراجعت الأسهم الأمريكية بحدة خلال تعاملات أمس الجمعة.

وأدى الهبوط الحاد خلال اليوم إلى مواصلة عمليات البيع خلال يوم أمس الأول الخميس. وأنهت المؤشرات الرئيسية أمس على تراجع.

وخسر مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية 880 نقطة من قيمته أو ما يوازي 7ر2% ليصل إلى 79ر31392 نقطة. وهوى مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 20ر414 نقطة أو 5ر3% ليصل إلى 02ر11340 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بواقع 96ر116 نقطة أو بنسبة 9ر2% إلى 86ر3900 نقطة.