شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "المنسوجات" بنسبة 8.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7.7%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.9%، وصعد قطاعي مواد البناء والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، 4.6%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 2.8%، 2.4%، 2.2%، على التوالي، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 1.8%، وزاد قطاعي البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 10235.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1857.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6% ليغلق عند مستوى 2765.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 12606.80 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 8.85% ليغلق عند مستوى 3983.89 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 673.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 381.3 مليار جنيه إلى 390 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114 مليار جنيه إلى 118.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 495.3 مليار جنيه إلى 508.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.4%.