شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "المنسوجات" بنسبة 8.1% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 2.8%، 2.4%، 2.2%، على التوالي، وقفز قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 1.8%، وزاد قطاعي البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 673.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 381.3 مليار جنيه إلى 390 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114 مليار جنيه إلى 118.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 495.3 مليار جنيه إلى 508.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.4%.