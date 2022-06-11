شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب، أمس الجمعة، واتجهت لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة، سعيا إلى مؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1844.78 دولار للأوقية، بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1848.10 دولار.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، ما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.3 % هذا الأسبوع.

وقال محللون: إن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التشديد، وأن تجعل سعر المعدن الأصفر يختبر مستوى 1825 دولارا، وتدفع به للهبوط وصولا إلى 1800 دولار.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، مع فرص متزايدة لاتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر، وذلك وفقا لآراء اقتصاديين لا يتوقعون توقف رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.63 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 % إلى 966.13 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 1938.01 دولار. والثلاثة في طريقهم لتسجيل انخفاض أسبوعي.