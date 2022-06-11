شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مقابل اليورو قبل بيانات تضخم أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار أمس الجمعة، مع ترقب المتعاملين بيانات تضخم أمريكية ينبغي أن توفر مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، وبعد أن أعلن المركزي الأوروبي بدء رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل.

وارتفع اليورو بعد تراجعه أمس الأول، لكنه ظل أقل من مستوى تداوله قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وأعلن المركزي الأوروبي أنه سينهي برنامج التيسير الكمي في أول يوليو، ثم سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو، ولوح برفع أكبر للفائدة في سبتمبر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1 % إلى 103.17، لكنه ظل مرتفعا خلال الأسبوع، بعد أن شجعت مخاوف النمو المستثمرين على تلمس الملاذ الآمن في الدولار.

وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.0631 دولار بعدما لامس 1.0611 دولار في وقت مبكر من الجلسة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 مايو. وانخفض اليورو 0.92 % مقابل الدولار أمس الأول، بعد جلسة متقلبة بفعل بيان المركزي الأوروبي.

وفقد الدولار بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل الين الياباني، وانخفض 0.3 % إلى 133.94 ين، لكنه ظل في نطاق أعلى مستوى بلغه في 20 عاما، أمس الأول عند 134.55 ين.

وسجلت الكرونة النرويجية مكاسب، وارتفعت في أحدث تداول لها 0.2 % إلى 10.176 مقابل اليورو.

وصعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.3 % إلى 0.7119 دولار أمريكي، لكنه ظل منخفضا 1.2 % هذا الأسبوع متأثرا بتراجع أسواق الأسهم، وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2481 دولار.