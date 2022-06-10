الاقتصاد

«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار غاز البترول السائل والكيروسين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 12 ذو القعدة 1443هـ الموافق 11 يونيو 2022م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels.

يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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