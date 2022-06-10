«أرامكو» تعلن مراجعة أسعار غاز البترول السائل والكيروسين

يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

محمد يوسف

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