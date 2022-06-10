أسعار الذهب تواصل تراجعها وتصل لأقل من 1000 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب، الجمعة، تراجعها في مصر، حيث انخفض سعر الجرام نحو 8 جنيهات خلال التعاملات، ليصل إلى أقل من 1000 جنيه للجرام.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، قوله إن سعر الذهب يتذبذب بين ألف جنيه و995 جنيهًا.

وخلال الفترة الماضية، تراجعت أسعار الذهب بعدما وصلت إلى مستويات قياسية وتخطى الجرام 1200 جنيه للجرام.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب الجمعة:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 663 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 853 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 997 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1137 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7960 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وسجل سعر الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة حوالي 1847 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.