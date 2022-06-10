شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ناعيا عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق: عرفته نقيا سمحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق الذي وافته المنية مساء أمس الخميس.

وقال طلعت عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، "الموت نقاء..ببالغ الحزن وعميق التأثر، جاءنى خبر رحيل الأخ والصديق المهندس عمرو نصار..عرفته رجلا نقيا سمحا كريما.. يلتقيك مقبلا باسما ويحادثك فرحا مرحبا..رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات.

كما شغل نصار منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي.

وشغل منصب عضو مجلس ادارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وعمل نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للاتحاد العالمى للمواصلات العامه خلال الفترة من 2008-2014.

وشارك نصار في الجمعية المصرية للسلامة على الطرق كأحد أعضاء اللجنة التنفيذية منذ عام 2006 وحتى تاريخه.

وشغل نصار منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014.

وكان نصار عضواً بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات.

وكان آخر منصب له قبل توليه وزارة التجارة والصناعة، الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وتولى منصب عضو مجلس إدارة شركة MCV.