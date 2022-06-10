شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال يصلون مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على وزير الصناعة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من رجال الأعمال، لأداء صلاة الجنازة على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، على أن يدفن بمقابر العائلة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، من بينهم شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل "نصار" منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية، كما عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.