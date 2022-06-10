شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال ابريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الإنتاج الصناعي في إيطاليا بشكل غير متوقع في أبريل الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى وجود أساس جيد للنمو الاقتصادي في مستهل الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي أن الناتج الصناعي ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 6ر1 بالمئة مقارنة بشهر آذار/مارس السابق عليه للشهر الثالث على التوالي، بعد تعديل بالزيادة لقراءة أولية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون انكماش الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 1ر1 بالمئة.

وتأتي هذه التقارير الإيجابية لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي بعد أن كشفت بيانات الأسبوع الماضي أن الحكومة نجحت في تفادي انكماش اقتصادي في مطلع العام الجاري.

وذكرت بلومبرج أن إيطاليا أبدت إشارات مثيرة للدهشة على المرونة الاقتصادية بالرغم من الغموض العالمي وتداعيات الحرب في أوكرانيا. كما ارتفعت الثقة الاقتصادية في إيطاليا بشكل غير متوقع في أيار/مايو الماضي بفضل انتعاش قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة اللذين اضيرا بشدة خلال فترة جائحة كورونا.

ولم تأت بيانات الإنتاج الصناعي خلال شهر نيسان/أبريل إيجابية بنفس الدرجة بالنسبة لدول أخرى في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث تعافي الانتاج الصناعي في ألمانيا بمعدلات أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، فيما انخفض الانتاج الصناعي في فرنسا بشكل غير متوقع.