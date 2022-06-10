شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع ناعية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق: سخر خبراته لخدمة بلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، والذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وقالت الوزيرة، إن الفقيد كانت له اسهامات عديدة فى مختلف المناصب التى تقلدها، كما أسهم بخبراته الكبيرة فى خدمة الصناعة المصرية.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان .