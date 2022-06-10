شكرا لقرائتكم خبر عن 209 ملايين دولار تراجعا بواردات مصر من المواد الخام الأمريكية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من المواد الخام الأمريكية نحو مليار و625 مليون دولار بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل مليار و835 مليون دولار بنهاية عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 209 مليون و546 ألف دولار.



التوزيع النسبي لواردات مصر من المواد الخام الأمريكية

ويشير توزيع الواردات من المواد الخام إلى أن فول الصويا جاء في صدارة المواد الخام التي تم استيرادها خلال عام 2021 من حيث القيمة، حيث بلغت قيمتها نحو مليار و527 مليون دولار، بينما كانت مليار و628 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 100 مليون و846 ألف دولار، بينما تراجعت واردات مصر من القمح لتسجل مليون و38 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 23 مليون و993 ألف دولار عام 2020، بتراجع بلغ نحو 22 مليون و955 ألف دولار.

وارتفعت واردات مصر من الذرة لتصل إلى 146 مليون و354 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 13 مليون و283 ألف دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 133 مليون و71 ألف دولار، كما بلغت قيمة واردات مصر من القطن نحو 4 ملايين و166 ألف دولار عام 2021، مقابل 25 مليون و727 ألف دولار عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و561 ألف دولار.