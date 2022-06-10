شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة للاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية × 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الحكومة زيادة الرقعة الزراعية خلال خطة 22/2023 ، من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه، وتطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الري، والتوسّع في الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.

بجانب زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن المستهدف :

1- رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025.

2- والعمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء من 24% إلى 32% بحلول 2025 .

3- ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%.

4- وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من العدس من 12% إلى 16%.

5- ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%.

6- ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 57% إلى 65%.

7- ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 82% إلى 85٪؜.