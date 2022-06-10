شكرا لقرائتكم خبر عن 9.4 % نسبة مساهمة المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حديث عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي لأنشطة المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة إلى 75.9 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021 بزيادة 24.2% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة مساهمة أنشطة المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي غير النفطي إلى 9.4% في الربع الثالث مقارنة بنسبة 8.3% خلال الربع الثاني عام 2021.

وقال التقرير الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت «منشآت»، إن قطاع أنشطة المطاعم والفنادق يستوعب أكثر من 390 ألف عامل بنسبة 4.8% من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة منهم 44 ألفًا و90 سعوديا، و35 ألفا و732 سعودية خلال الربع الثالث عام 2021، موضحًا أن 31.2% من إجمالي العاملين في القطاع على مستوى المملكة يعملون في منطقة الرياض، وأن 20.2% من إجمالي العاملين تتراوح أعمارهم بين 30 – 34 سنة.

وذكر أن حجم سوق الفنادق ارتفع إلى 30.1 مليار خلال عام 2021 بزيادة 8.3 مليار مقارنة بعام 2020، فيما تستحوذ الفنادق الراقية فئة (أربعة نجوم وأكثر) على الحصة الأكبر من السوق بنحو 58.5%، مضيفًا أن طاقة استيعاب الفنادق السعودية بلغت أكثر 357 ألف غرفة فندقية في عام 2021 بزيادة نحو 29 ألف غرفة مقارنة بعام 2020، مؤكدًا ارتفاع متوسط سعر الغرفة الفندقية في العاصمة الرياض؛ ليبلغ 555 ريالا في عام 2021، فيما انخفض متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 544 ريالا في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن 40 % من السوق السعودي للفنادق يعتمد على الحجوزات عن طريق المنصات الإلكترونية والمحلية في عام 2021، في حين أن 60% من السوق ما زال يعمل بطرق الحجز التقليدية التي تعتمد على الحجز والشراء من مكاتب ووكالات الحجوزات أو الاتصال المباشر وغير المباشر مع المنشآت الفندقية، موضحًا أن معدل النمو لحجم السوق للمطاعم والمقاهي بلغ 2.5% خلال الفترة من 2016 – 2021، مسجلًا معاملات بلغت 68.8 مليار ريال في عام 2021.

وأضاف أن مطاعم الوجبات السريعة استحوذت على الحصة الأكبر من سوق المطاعم والمقاهي بـ35.4% من إجمالي المبيعات عام 2021، كما حلت المقاهي ثانية من حيث الحصة السوقية بـ 29.2% من إجمالي السوق، مشيرًا إلى أن مطاعم الوجبات السريعة ذات العلامات التجارية العالمية استحوذت على 95.6% من مبيعات مطاعم الوجبات السريعة في المملكة من خلال وجود 1066 نقطة بيع بين منفذ رئيسي وفرعي.

وأوضح التقرير أن التوزيع الجغرافي لحجم السوق السعودي للمطاعم والمقاهي في عام 2021 يظهر استئثار المنطقتين الغربية والوسطى بنحو 70.8% من إجمالي السوق، حيث بلغت معاملات سوق المطاعم مع الخدمة ما يقارب 13.3 مليار عام 2021 بزيادة 9.7% مقارنة مع عام 2020، بينما بلغت إيرادات سوق المقاهي 20.1 مليار في عام 2021 بارتفاع 10.4% مقارنة بعام 2020.