شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف منتج مخالف في مستودعات الإنارة بـ5 مناطق منها الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ عدد من الجهات الحكومية جولات رقابية على مستودعات الإنارة في 5 مناطق بالمملكة؛ للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

واستهدفت الجولات 127 مستودعًا، منها 32 في المنطقة الوسطى، و74 في مكة المكرمة، و10 في المنطقة الشرقية، و9 في جازان، ومستودعان في نجران، نتج عنها ضبط 593486 منتجا مخالفا و3 مستودعات غير مطابقة و124 مستودعا مطابقا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وتنوعت المخالفات بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة، مطموسة أو ممزقة أو غير مقروءة.

وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.