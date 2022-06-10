شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 % تراجعا في الطلب على الشحن الجوي والان نبدء بالتفاصيل
ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، انخفض الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلو متر، بواقع 1% مقارنةً بشهر أبريل 2019، مشيرًا إلى تراجع السعة بنسبة 2% عن المستويات المسجلة في نفس الشهر مقارنة بأبريل العام الماضي.
وأوضح أن أداء شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أظهر انخفاضًا في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 15.8% خلال شهر أبريل 2022، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021، كذلك سجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تراجعًا بنسبة 6.6% في أحجام الشحن مقارنة بشهر المقارنة العام الماضي، وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضًا بنسبة 14.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 11.9% على أساس سنوي في أحجام الشحن في أبريل.
وفي سياق مختلف، حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا بنسبة 40.9% في أحجام الشحن في شهر أبريل 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، بينما شهد أداء شركات الطيران الأفريقية انخفاضًا بنسبة 6.3% في أحجام الشحن خلال شهر أبريل الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.