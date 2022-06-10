شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 % تراجعا في الطلب على الشحن الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الطلب على الشحن الجوي في الأسواق العالمية بـ11.2% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، متأثرا بانتشار متحور أوميكرون في آسيا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التشغيلية.

ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، انخفض الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلو متر، بواقع 1% مقارنةً بشهر أبريل 2019، مشيرًا إلى تراجع السعة بنسبة 2% عن المستويات المسجلة في نفس الشهر مقارنة بأبريل العام الماضي.

وأوضح أن أداء شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أظهر انخفاضًا في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 15.8% خلال شهر أبريل 2022، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021، كذلك سجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تراجعًا بنسبة 6.6% في أحجام الشحن مقارنة بشهر المقارنة العام الماضي، وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضًا بنسبة 14.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 11.9% على أساس سنوي في أحجام الشحن في أبريل.

وفي سياق مختلف، حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا بنسبة 40.9% في أحجام الشحن في شهر أبريل 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، بينما شهد أداء شركات الطيران الأفريقية انخفاضًا بنسبة 6.3% في أحجام الشحن خلال شهر أبريل الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.