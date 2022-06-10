شكرا لقرائتكم خبر عن «التعدين» يقود مؤشر الإنتاج الصناعي للارتفاع بـ26.7 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة، بنسبة 26.7% في أبريل الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية.

ووفقًا لنتائج النشرة الشهرية لمؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2022م، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، ارتفع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أبريل عام 2022م بنسبة 28.3%، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، مشيرة إلى ارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 25.1%، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، فيما تراجع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.0%، مقارنةً بشهر أبريل 2021م.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر السابق مارس 2022م، بنسبة 0.5%، متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين، واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 1.3%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ظهر منخفضًا بنسبة 2%، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة 2.1%.

وتصدر الهيئة العامة للإحصاء عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيّرات النسبية، والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًّا، ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين، واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.