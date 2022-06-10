تعرف على تفاصيل تطوير مصانع النصر لمنتجات الكاوتشوك فى شبرا وطنطا

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القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تطوير مصانع النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، حيث يتبع الشركة مصنعين لإنتاج منتجات الكاوتشوك، مصنع في شبرا لإنتاج السيور والسجاد والكليم، ومصنع طنطا لإنتاج علب البطاريات‏، وكوع الردياتير وخراطيم الضغط العالي والمتوسط والقفازات وغيرها.

وأشار المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365"، إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التحقيق لتطوير نشاط الشركة وتحديث خطوط الإنتاج بعد نقل مصنعى شبرا الخيمة وطنطا إلى مقر جديد، لافتا أنه في سبيل ذلك قامت الشركة بالاستعانة بجامعة الإسكندرية لإعداد دراسة الجدوى المالية والتسويقية والفنية والاقتصادية الخاصة بمقترح تطوير الشركة مع التركيز على عدة محاور.

أولا: إضافة منتج الفاندر والسلندرات، ومنتج القفازات الطبية.

ثانيا: تطوير خط الخراطيم من بنزين وسولار، إلى غاز طبيعي.

ثالثا: تطوير قسم البروفايلات الحالي ، والاستفادة من الخط‏، والاستفادة من خطوط الإنتاج الموجودة في الأقسام الإنتاجية المختلفة لإنتاج متطلبات السوق.

رابعا: تحديث قسم التبطين وكسوة التنكات.

خامسا: التواصل مع الشركة ذات المجال فى صناعة منتجات الكاوتشوك ؛لإمكانية الشركة معها أو التصدير.

وحققت الشركة 53 مليون جنيه إيرادات نشاط العام المالى الماضي .