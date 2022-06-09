شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة فى قرية أبو صير بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مشروعات حياة كريمة إنجازات في قرى محافظة الإسكندرية على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم تحقيق نسب إنجاز بلغت 100% في العديد من المشروعات نسب في قرية بهيج، وقرية الغربانيات، وقرية برج العرب القديم، وكذلك قرية أبو صير.

وعملت مشروعات حياة كريمة فى قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والرياضة والصرف الصحي وغيرها.

وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ العديد من المشروعات في قرية أبو صير بمركز برج العرب في محافظة الإسكندرية، بحيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة، الصحة والتعليم إلى جانب مجمع الخدمات الذي تم إنجازه بنسبة 100٪؜ وكذلك مركز شباب أبو صير.

واستجابة لأهالي قرية بهيج ببرج العرب محافظة الإسكندرية، تم تسليم نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانيات للمساعدة في إنقاذ أي مصابين في الحوادث أو الحالات المرضية اللي كانت بتواجه صعوبات لكى توصل لأقرب نقطة تسعفهم.

وعن نسب الإنجاز في قرية أبو صير مركز برج العرب والتي بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% ومن هذه المشروعات :

1- مدرسة العزايم بنسبة تنفيذ 100%

2- رافع مياه بنسب تنفيذ 90%

3- مركز شباب أبو صير بنسب تنفيذ 100%

4- مجمع الخدمات بنسب تنفيذ 100%

5- مبنى الشئون الاجتماعية بنسب تنفيذ 100%