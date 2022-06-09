شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "CIB" وحديد عز.. وارتفاع "المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 214.362 مليون شهادة، حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، فيما ارتفع شهادات إيداع المصرية للاتصالات عند 169.704 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.344 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 725.1 مليون ورقة مالية بقيمة 674.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.29%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.