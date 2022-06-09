700 ألف سند رقمي «نافذ» خلال 90 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند الكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات التنفيذ الكترونيا، إضافة إلى حفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة وأوضحت الوزارة أن منصة نافذ nafith.sa مكنت مئات آلاف المستفيدين سواء أفرادا أو شركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا. يذكر أن منصة نافذ تعد من المشروعات التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني تماشيا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا. يذكر أن منصة نافذ تعد من المشروعات التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني تماشيا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا. منصة نافذ





إحدى أهم مبادرات وزارة العدل



تشرك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ



تمكن المستفيدين من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ



تسهم في مراجعة سندات التنفيذ الكترونيا



تقلل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند



تحفز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين



تستهدف تيسير التعامل مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا



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