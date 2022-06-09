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وأوضحت الشركة وفق إعلانها في تداول السعودية أن إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين سيكون اليوم الخميس 1443/11/10 الموافق 2022/06/09، مبينة أن عدد الأسهم المبيعة بلغ 290495 سهما، وبمتوسط سعر البيع لكل سهم بلغ 41.34 ريالا، وبمبلغ عائد من عملية البيع 12,008,809.15 ريالات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرامكو السعودية أعلنت عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الخميس 11 شوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022.وأوضحت الشركة وفق إعلانها في تداول السعودية أن إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين سيكون اليوم الخميس 1443/11/10 الموافق 2022/06/09، مبينة أن عدد الأسهم المبيعة بلغ 290495 سهما، وبمتوسط سعر البيع لكل سهم بلغ 41.34 ريالا، وبمبلغ عائد من عملية البيع 12,008,809.15 ريالات.

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