«ترشيد» تخفض استهلاك الكهرباء بمقر الشورى 40%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكمل كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» ومجلس الشورى مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق مقر المجلس بمدينة الرياض، محققا وفرا في استهلاك الكهرباء بمقدار 40%.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق المجلس، وذلك وفق المواصفات القياسية المعايير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد»، وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق مقر مجلس الشورى قبل البدء في المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق المجلس، من خلال تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني المستهدفة، مما سيجعل مقر المجلس أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.

وأفادت الشركة أن الوفر المقدر من هذا المشروع يبلغ حوالي 40% ، حيث تسعى «ترشيد» في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.